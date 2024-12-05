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17:38, 5 декабря 2024Силовые структуры

Подозреваемый в двойной расправе россиянин попытался забрать отрубленную голову сиделки

Подозреваемый в убийстве житель Сарово хотел забрать отрубленную голову сиделки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Нижегородской области

Стали известны подробности про подозреваемого в расправе над двумя пожилыми людьми в городе Сарове Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 29-летний задержанный хотел забрать отрубленную голову сиделки как трофей, но забыл. Его поймали в момент возвращения на место расправы.

Мужчина жил неподалеку от квартиры жертв. Мотивы своих действий он не объяснил.

Трагедия произошла днем 4 декабря на проспекте Ленина. Россиянин проследил за социальной работницей, приехавшей домой к своему подопечному. Злоумышленник проник в квартиру и убил обоих, после чего отрезал женщине голову и скрылся. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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