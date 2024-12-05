Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 5 декабря 2024Мир

Полиция начала расследование против президента Южной Кореи

AFP: полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении Ёля по делу о мятеже
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Полиция Южной Кореи начала расследование против президента страны Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже. Об этом сообщило агентство AFP.

Представитель правоохранительных органов в беседе с агентством подтвердил начало расследования в отношении действующего главы государства.

3 декабря Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты отстояли здание во время штурма и отменили военное положение.

Позднее стало известно, что голосование по импичменту президенту Южной Кореи запланировано на 6-7 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам сообщили о росте пенсий в 2025 году. На сколько увеличатся выплаты?

      На пятнистом красном гиганте обнаружили хаотический процесс

      В России назвали сроки определения Трампа с позицией по Украине

      В России изменили порядок поступления в вузы и правила целевого набора

      В США рассказали о планах Киева объявить о готовности к миру

      Племянник главы Минобрнауки Дагестана погиб в зоне СВО

      Подозреваемого в расправе над двумя пожилыми россиянами в Сарове задержали

      Раскрыты детали переговоров команды Трампа и главы офиса Зеленского

      Собянин высказался о статусе лучшего города мира у Москвы

      Спецназ Росгвардии нанес удары дронами-камикадзе по позициям ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше