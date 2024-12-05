Полиция начала расследование против президента Южной Кореи

AFP: полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении Ёля по делу о мятеже

Полиция Южной Кореи начала расследование против президента страны Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже. Об этом сообщило агентство AFP.

Представитель правоохранительных органов в беседе с агентством подтвердил начало расследования в отношении действующего главы государства.

3 декабря Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты отстояли здание во время штурма и отменили военное положение.

Позднее стало известно, что голосование по импичменту президенту Южной Кореи запланировано на 6-7 декабря.