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08:54, 4 декабря 2024Мир

Стала известна дата голосования по импичменту президенту Южной Кореи

Голосование по импичменту президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю пройдет 6-7 декабря
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Presidential Office / Reuters

Голосование по импичменту президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запланировано на 6-7 декабря. Об этом сообщает «Ёнхап».

Ранее шесть партий Южной Кореи направили в парламент проект импичмента. Парламентарии пошли на такой шаг из-за решения главы государства ввести в стране военное положение.

3 декабря Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты отстояли здание во время штурма и отменили военное положение.

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