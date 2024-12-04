В парламент Южной Кореи подали проект импичмента президенту

Шесть партий Южной Кореи подали в парламент проект импичмента президенту

Шесть партий Южной Кореи подали в парламент проект импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

«Предложение об импичменте Юна будет вынесено на голосование на этой неделе после потрясений, связанных с военным положением», — утверждается в сообщении.

По данным агентства, партии могли ускорить процесс импичмента из-за нарастания в обществе недовольства в связи с решением президента о введении военного положения.

3 декабря Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в симпатиях к КНДР и подрыве деятельности властей, после чего в Сеуле были развернуты войска и заблокирован парламент.