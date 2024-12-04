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08:54, 4 декабря 2024Мир

В парламент Южной Кореи подали проект импичмента президенту

Шесть партий Южной Кореи подали в парламент проект импичмента президенту
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Шесть партий Южной Кореи подали в парламент проект импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

«Предложение об импичменте Юна будет вынесено на голосование на этой неделе после потрясений, связанных с военным положением», — утверждается в сообщении.

По данным агентства, партии могли ускорить процесс импичмента из-за нарастания в обществе недовольства в связи с решением президента о введении военного положения.

3 декабря Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в симпатиях к КНДР и подрыве деятельности властей, после чего в Сеуле были развернуты войска и заблокирован парламент.

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