Зеленскому доложили о потерях украинской армии

Бутусов: Генштаб доложил Зеленскому о потере 105 тысяч бойцов ВСУ

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

По его словам, такие сведения были переданы главе государства от Генштаба украинской армии. «105 тысяч погибших и пропавших без вести солдат ВСУ — такие данные Генштаб передал Ставке», — говорится в сообщении.

Бутусов назвал подтвержденное количество погибших — 70 тысяч военных, пропавших без вести — 35 тысяч.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область — 36,6 тысячи военных. Противник также потерял более 3000 единиц техники.