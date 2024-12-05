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22:43, 5 декабря 2024Бывший СССР

Зеленскому доложили о потерях украинской армии

Бутусов: Генштаб доложил Зеленскому о потере 105 тысяч бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

По его словам, такие сведения были переданы главе государства от Генштаба украинской армии. «105 тысяч погибших и пропавших без вести солдат ВСУ — такие данные Генштаб передал Ставке», — говорится в сообщении.

Бутусов назвал подтвержденное количество погибших — 70 тысяч военных, пропавших без вести — 35 тысяч.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область — 36,6 тысячи военных. Противник также потерял более 3000 единиц техники.

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