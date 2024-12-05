Против применившего запрещенные средства под Курском командира бригады ВСУ возбудили дело

СК возбудил дело против командира ВСУ Розлача за применение кассетного оружия

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Павло Розлача за применение запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 («Террористический акт») и части 2 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача произвели обстрел села Большое Солдатское. Они применили 155-миллиметровые кассетные боеприпасы с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия. В результате их атаки пострадали не менее 20 человек.

Устанавливается его местоположение и его соучастников.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ.

