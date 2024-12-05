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15:33, 5 декабря 2024Силовые структуры

Против применившего запрещенные средства под Курском командира бригады ВСУ возбудили дело

СК возбудил дело против командира ВСУ Розлача за применение кассетного оружия
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Павло Розлача за применение запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 («Террористический акт») и части 2 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача произвели обстрел села Большое Солдатское. Они применили 155-миллиметровые кассетные боеприпасы с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия. В результате их атаки пострадали не менее 20 человек.

Устанавливается его местоположение и его соучастников.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ.

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