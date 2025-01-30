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13:42, 30 января 2025Силовые структуры

Дело руководившего ударами по Курской области полковника ВСУ направили в суд

Управлявшего ударами по Курской области командира ВСУ Розлача осудят заочно
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Начало событий в новости Против применившего запрещенные средства под Курском командира бригады ВСУ возбудили дело

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача, который руководил ударами по Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Полковник обвиняется по статьям 205 («Совершение террористического акта организованной группой») и 356 («Применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором России») УК РФ. Его дело заочно будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.

По данным следствия, в августе 2024 года военнослужащие по приказу Розлача обстреляли из 155-миллиметрового артиллерийского орудия с использованием кассетных боеприпасов, снаряженных ядовитыми и опасными химическими веществами, село Большое Солдатское Курской области. В результате их действий пострадали 19 человек.

В декабре 2024 года полковник был объявлен в международный розыск.

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