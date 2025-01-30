Дело руководившего ударами по Курской области полковника ВСУ направили в суд

Управлявшего ударами по Курской области командира ВСУ Розлача осудят заочно

Против применившего запрещенные средства под Курском командира бригады ВСУ возбудили дело

Начало событий в новости Против применившего запрещенные средства под Курском командира бригады ВСУ возбудили дело

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача, который руководил ударами по Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Полковник обвиняется по статьям 205 («Совершение террористического акта организованной группой») и 356 («Применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором России») УК РФ. Его дело заочно будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.

По данным следствия, в августе 2024 года военнослужащие по приказу Розлача обстреляли из 155-миллиметрового артиллерийского орудия с использованием кассетных боеприпасов, снаряженных ядовитыми и опасными химическими веществами, село Большое Солдатское Курской области. В результате их действий пострадали 19 человек.

В декабре 2024 года полковник был объявлен в международный розыск.

