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15:35, 5 декабря 2024Силовые структуры

Руководившего ударами по Курской области полковника ВСУ объявили в розыск

Управлявшего ударами по Курской области командира ВСУ Розлача объявили в розыск
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Павло Розлач

Павло Розлач. Кадр: Сергій Пишун / YouTube

Командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача, руководившего ударами по Курской области, объявили в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Полковник заочно обвиняется по части 3 статьи 205 («Террористический акт») и части 2 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ.

По данным следствия, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача произвели обстрел села Большое Солдатское. Они применили 155-миллиметровые кассетные боеприпасы с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия. В результате их атаки пострадали не менее 20 человек.

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