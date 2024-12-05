Руководившего ударами по Курской области полковника ВСУ объявили в розыск

Управлявшего ударами по Курской области командира ВСУ Розлача объявили в розыск

Командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача, руководившего ударами по Курской области, объявили в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Полковник заочно обвиняется по части 3 статьи 205 («Террористический акт») и части 2 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ.

По данным следствия, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача произвели обстрел села Большое Солдатское. Они применили 155-миллиметровые кассетные боеприпасы с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия. В результате их атаки пострадали не менее 20 человек.