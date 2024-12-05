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11:01, 5 декабря 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко обсудят оборону Союзного государства

Путин и Лукашенко обсудят оборону на заседании совета Союзного государства
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят оборону на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Как сообщается, российский и белорусский лидеры примут участие в заседании совета Союзного государства 6 декабря в Минске по случаю 25-летия союзного договора. Стороны обсудят перспективы интеграционного взаимодействия и формирование общего рынка электроэнергии. Также Путин и Лукашенко проведут отдельную двустороннюю встречу.

Ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук сообщил, что Путин и Лукашенко подпишут документы о развитии интеграции и о безопасности в Минске. Он отметил, что документ не появился из ниоткуда, а является производной от конституций, концепции национальной безопасности, стратегии национальной безопасности двух государств.

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