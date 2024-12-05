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19:03, 5 декабря 2024Россия

Путин исполнит желания трех детей

Путин исполнит мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин исполнит мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Глава государства пообщался с представителями движения детей и молодежи «Движение Первых». Он прочитал желания, висевшие на новогодней елке, и пообещал исполнить три из них.

Мечта первого ребенка — почувствовать себя в роли пилота на авиатренажере, второго — побывать на репетиции ансамбля народного танца, а третий загадал поездку в Санкт-Петербург.

«Это несложно реализовать, сделаем обязательно», — сказал он.

Ранее в Госдуме призвали россиян отказаться от массовых новогодних гуляний из-за специальной военной операции. Депутат нижней палаты парламента Николай Новичков посоветовал сделать исключение только для детей.

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