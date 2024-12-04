В Госдуме призвали россиян отказаться от массовых новогодних гуляний из-за СВО

Депутат Новичков призвал россиян отказаться от массовых новогодних гуляний

Россиянам лучше отказаться от массовых новогодних гуляний из-за продолжения специальной военной операции (СВО). К таким мерам призвал депутат Госдумы Николай Новичков, его слова приводит Telegram-канал «Абзац».

«Я считаю, что уличные фейерверки, массовые гулянья, корпоративы как на государственном, так и на частном уровне нужно сворачивать до минимума, сделать исключение только для детей. То есть все детские программы нужно обязательно сохранить и, может быть, даже расширить», — пояснил он.

Предприятиям, планирующим массовые празднования Нового года, парламентарий посоветовал организовывать корпоративы непосредственно на производстве, чтобы не тратить деньги, которые могли бы пойти на нужды страны.

«Если у кого-то имеются лишние деньги, давайте их отправим на поддержку специальной военной операции либо ветеранам СВО и членам их семей», — сказал Новичков. Депутат также пояснил, что подобные увеселения не вписываются в текущее время.

Ранее стало известно, что власти Перми отказались от новогоднего салюта как и годом ранее. Такое решение в мэрии связали с усилением мер безопасности в городе.