Путин призвал не скрывать от россиян условия семейной ипотеки

Путин возмутился тем, что россиян не предупредили о лимитах по семейной ипотеке

Президент России Владимир Путин возмутился тем, что россиян заранее не предупредили о наличии лимитов по льготной семейной ипотеке. Он призвал честно информировать граждан об условиях программы, передает ТАСС.

Путин отметил, что россияне не знали о лимитах. «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под два процента, лимит такой-то. Кто хочет — поспешите, лимит закончится к середине года или к ноябрю-декабрю», — заявил он.

По словам президента, таким образом удастся выстроить продуктивный диалог с обществом. Он подчеркнул, что скрывать информацию о лимитах нет смысла. «Это лучше, чем когда люди приходят, а там — бум, и нет ни шиша», — заключил он.

Ранее опрос Anderida Financial Group показал, что большинство (89 процентов) россиян считают покупку квартиры несбыточной мечтой.