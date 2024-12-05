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11:03, 5 декабря 2024Экономика

Россияне назвали покупку квартиры несбыточной мечтой

Anderida Financial Group: 89 % россиян сочли покупку квартиры несбыточной мечтой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Большинство россиян (89 процентов опрошенных) сочли покупку квартиры несбыточной мечтой. О материальных желаниях, которые не удастся реализовать, рассказали участники исследования Anderida Financial Group, с результатами которого ознакомились «Известия».

«В среднем, чтобы накопить на мечту, россиянам нужно около двух лет, и лишь 40 процентов смогут накопить самостоятельно. В текущих реалиях мечты и желания россиян разделились на реальные и нет. Среди материальных желаний, которые не удастся реализовать, 89 процентов россиян назвали покупку квартиры», — отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

До этого столь категорично говорили о приобретении жилья не более 45 процентов респондентов. В текущих условиях для накопления на квартиру без привлечения ипотеки потребуется около 10 лет, предположил эксперт.

Более исполнимой материальной мечтой россиян оказалась покупка загородного дома или дачи — такое желание есть у 28 процентов опрошенных. Чтобы приобрести такую недвижимость, им потребуется откладывать средства чуть больше четырех лет, пояснили специалисты.

Ранее стало известно, что жилье в России продолжило дешеветь — отрицательную динамику цен на вторичные квартиры в ноябре зафиксировали в 13 городах из 50 (в октябре таких городов было 12). Основным фактором удешевления вторичного жилья эксперты назвали высокую стоимость ипотеки. При ставках в 25 процентов годовых кредиты становятся недоступными для многих россиян, особенно в регионах с низкой экономической активностью.

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