Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:35, 5 декабря 2024Экономика

Жилье в России продолжило дешеветь

SRG: в ноябре цены на вторичное жилье в России продолжили снижаться
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ноябре 2024 года жилье в России продолжило дешеветь — снижение цен на вторичном рынке заметили в 13 городах из 50 (в октябре городов с отрицательной динамикой было 12). Такие данные приводят в консалтинговой компании SRG, пишет РБК.

Cильнее всего цены на готовые квартиры снизились в Новокузнецке — на 0,61 процента, до 94 тысяч рублей за квадратный метр. Вторую строчку занял Хабаровск, где «квадрат» подешевел на 0,51 процента, до 126,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Балашиха, где «вторичка» стала дешевле на 0,49 процента, до 162,3 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-пять также вошли Ставрополь (минус 0,42 процента, до 102,5 тысячи рублей за «квадрат») и Ростов-на-Дону (минус 0,37 процента, до 124,9 тысячи рублей за «квадрат»). Москва заняла 11-е место со снижением цен на 0,16 процента, до 321,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Основным фактором удешевления вторичного жилья в SRG назвали высокую стоимость ипотеки. При ставках в 25 процентов годовых кредиты становятся недоступными для многих россиян, особенно в регионах с низкой экономической активностью. Однако в то же время падение цен остается умеренным — в пределах 0,5-0,6 процента. По словам аналитиков, рынок пока не готов к более сильному проседанию.

Ранее россиян призвали обращаться за льготной ипотекой до конца 2024 года, так как условия по некоторым госпрограммам могут измениться. Кроме того, с 2025-го в стране введут ипотечный стандарт, что дополнительно усложнит банкам одобрение кредитов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

      Муцениеце рассказала о планах выжить в 2025 году

      Рианна снялась в откровенном нижнем белье для рекламы

      В WADA сделали заявление о взносах от России

      Украинский дрон сбили в небе над Россией

      На Западе признали близость Трампа к достижению одной цели

      Российский полицейский попытался разнять драку и получил удар шилом в живот и ухо

      Жилье в России продолжило дешеветь

      ВТБ продаст крупнейшего железнодорожного оператора России

      В России спрогнозировали резкий рост ключевой ставки в декабре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше