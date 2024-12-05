SRG: в ноябре цены на вторичное жилье в России продолжили снижаться

В ноябре 2024 года жилье в России продолжило дешеветь — снижение цен на вторичном рынке заметили в 13 городах из 50 (в октябре городов с отрицательной динамикой было 12). Такие данные приводят в консалтинговой компании SRG, пишет РБК.

Cильнее всего цены на готовые квартиры снизились в Новокузнецке — на 0,61 процента, до 94 тысяч рублей за квадратный метр. Вторую строчку занял Хабаровск, где «квадрат» подешевел на 0,51 процента, до 126,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Балашиха, где «вторичка» стала дешевле на 0,49 процента, до 162,3 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-пять также вошли Ставрополь (минус 0,42 процента, до 102,5 тысячи рублей за «квадрат») и Ростов-на-Дону (минус 0,37 процента, до 124,9 тысячи рублей за «квадрат»). Москва заняла 11-е место со снижением цен на 0,16 процента, до 321,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Основным фактором удешевления вторичного жилья в SRG назвали высокую стоимость ипотеки. При ставках в 25 процентов годовых кредиты становятся недоступными для многих россиян, особенно в регионах с низкой экономической активностью. Однако в то же время падение цен остается умеренным — в пределах 0,5-0,6 процента. По словам аналитиков, рынок пока не готов к более сильному проседанию.

Ранее россиян призвали обращаться за льготной ипотекой до конца 2024 года, так как условия по некоторым госпрограммам могут измениться. Кроме того, с 2025-го в стране введут ипотечный стандарт, что дополнительно усложнит банкам одобрение кредитов.