Названо выгодное время для обращения за льготной ипотекой

Брокер Ракута: выгоднее всего брать льготную ипотеку до конца 2024 года

Воспользоваться льготными ипотечными программами выгоднее всего до конца 2024 года. Лучшее время для обращения за кредитами на жилье с господдержкой назвал россиянам ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт пояснил, что банки исчерпывают лимиты по льготной ипотеке, и им становится сложнее одобрять такие кредиты. С 2025 года в стране введут ипотечный стандарт, и трудностей станет еще больше.

«Стандартом банкам сильно закручивают гайки. Соответственно, те заемщики, у которых есть какие-то нюансы с точки зрения дохода, с точки зрения кредитной истории могут получить отказы в ипотеке», — пояснил Ракута. Кроме того, в 2025 году могут изменить условия госпрограмм — в том числе семейной ипотеки. Поэтому при наличии возможности лучше успеть заключить сделку до Нового года, подчеркнул специалист.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что справедливая ставка по ипотеке в 2025 году будет в диапазоне от 19 до 26 процентов годовых.