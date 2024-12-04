Россиянам назвали справедливую ставку по ипотеке

Экономист Балынин: справедливая ставка по ипотеке в 2025 году превысит 19 %

Справедливая ставка по ипотеке в 2025 году будет находиться в диапазоне от 19 до 26 процентов годовых. Такой показатель назвал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Газета.ru».

По мнению экономиста, справедливая ставка по жилищным кредитам рассчитывается путем прибавления 2-3 процентных пунктов к ключевой ставке Центробанка. «Опираясь на прогноз Банка России по ключевой ставке на 2025 год, справедливая ставка по ипотеке составит 19–23 процента. В свою очередь, при небольшом первоначальном взносе (менее 20 процентов) справедливая ставка должна быть выше на 1–3 процентных пункта, то есть 20-26 процентов», — пояснил Балынин.

Эксперт добавил, что банки не сильно нуждаются в закладывании дополнительной платы за риск в высокую ставку по жилищному кредиту, так как берут в залог квартиру при таких сделках.

Ранее директор по девелопменту Level Group Александр Меркулов заявил, что рассрочка не сможет полностью заменить ипотеку. При использовании этого механизма есть большой риск просрочек платежей от дольщиков, предупредил эксперт.