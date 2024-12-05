Путин вручил награду «Волонтер года» главе движения «Вторая жиZнь» Карпенко

Президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко, сообщает РИА Новости.

Оно помогала эвакуировать людей из Суджанского района Курской области, говорится в материале агентства.

Ранее Путин в День добровольца вручил орден Мужества активисту Федору Геращенко, помогавшему с эвакуацией людей в Курской области и получившему в результате ранение. Активист заявил, что с гордостью будет носить и хранить эту награду, она будет передаваться в семье из поколения в поколение.