Путин вручил орден Мужества помогавшему с эвакуацией в Курской области активисту

Путин вручил орден Мужества активисту, помогавшему с эвакуацией под Курском

Президент России Владимир Путин в День добровольца вручил орден Мужества активисту Федору Геращенко, помогавшему с эвакуацией людей в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с двумя волонтерами Народного фронта житель Краснодарского края помогал вывозить население после вторжения Вооруженных сил Украины. Их машину атаковали, двое добровольцев не выжили, а Геращенко был госпитализирован с ожогами и осколочными ранениями.

Активист заявил, что с гордостью будет носить и хранить эту награду, она будет передаваться в семье из поколения в поколение.

Ранее Путин наградил орденом «За доблестный труд» генерального директора медиахолдинга ВГТРК Олега Добродеева. Он был удостоен награды за «большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу».