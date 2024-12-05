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17:59, 5 декабря 2024Экономика

Путин поинтересовался расходованием бюджета на строительство перерабатывающих заводов

Путин спросил, где деньги, выделенные на строительство перерабатывающих заводов
Виктория Клабукова

Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Kremlin / Reuters

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, куда ушли деньги, выделенные на строительство в стране заводов по переработке мусора. Тему расходования бюджета он поднял на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

В ходе мероприятия глава страны возмутился темпами выполнения плана по строительству мусороперерабатывающих предприятий. Также он задался вопросом, ответственен ли за проект Ростех. «Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?», — спросил Путин у первого вице-премьера Дениса Мантурова.

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