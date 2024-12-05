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16:43, 5 декабря 2024Экономика

В России избавились от сотни вредных свалок

Путин заявил о ликвидации 157 свалок, отравляющих жизнь людям
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За шесть лет в России ликвидировали более 150 вредных свалок, что улучшило жизнь 20 миллионов человек. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«В рамках национального проекта "Экология" в 60 регионах ликвидировано 242 объекта от накопленного вреда окружающей среде, в том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям», — рассказал глава государства. Он добавил, что территория свалок была рекультивирована.

Путин подчеркнул, что сделать в данной сфере предстоит гораздо больше, чем сделано к настоящему моменту. Однако, по словам президента, «площадка по экологии меняется в лучшую сторону».

Ранее сообщалось, что в 2023 году число нелегальных свалок в России сократилось на 17 процентов и достигло 10,3 тысячи — рекордного минимума за последние пять лет.

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