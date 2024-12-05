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21:52, 5 декабря 2024Ценности

Решившая зарабатывать на OnlyFans бывшая футболистка оголила ягодицы на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @madelene_wright

Британская экс-футболистка Мадлен Райт, решившая зарабатывать на платформе OnlyFans, поделилась откровенным снимком. На соответствующую публикацию в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

На размещенном фото бывшая спортсменка запечатлена сидящей на полу, повернувшись при этом спиной к зеркалу. Так, Райт предстала перед подписчиками в полосатых чулках и блестящем красном боди, частично оголяющем ее ягодицы. «Все, что я хочу на Рождество, — это ты», — подписала она пост.

Поклонники оценили снимок блогерши в комментариях. «Потрясающе», «Божественная королева», «Шикарная!», «Обожаю этот наряд на тебе», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фанатам грудь в обтягивающем топе.

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