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09:08, 5 декабря 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в обтягивающем топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кайла Симмонс

Кайла Симмонс. Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», вновь поделилась с фанатами откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя на камеру телефона в ванной комнате. Так, она предстала перед поклонниками в серых спортивных штанах и обтягивающем грудь кроп-топе из ассортимента бельевого бренда Skims, основательницей которого является телезвезда Ким Кардашьян.

При этом девушка сделала нюдовый макияж глаз и нанесла на губы розовую помаду. Кроме того, она распустила волосы и в качестве украшений примерила ожерелье с золотой подвеской в виде сердца и небольшие серьги.

Ранее американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», приняла участие в фотосессии на фоне заснеженных елей. Она позировала перед камерой в шапке-ушанке и меховом бюстгальтере.

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