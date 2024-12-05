«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в обтягивающем топе

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», вновь поделилась с фанатами откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя на камеру телефона в ванной комнате. Так, она предстала перед поклонниками в серых спортивных штанах и обтягивающем грудь кроп-топе из ассортимента бельевого бренда Skims, основательницей которого является телезвезда Ким Кардашьян.

При этом девушка сделала нюдовый макияж глаз и нанесла на губы розовую помаду. Кроме того, она распустила волосы и в качестве украшений примерила ожерелье с золотой подвеской в виде сердца и небольшие серьги.

Ранее американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», приняла участие в фотосессии на фоне заснеженных елей. Она позировала перед камерой в шапке-ушанке и меховом бюстгальтере.