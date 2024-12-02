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09:38, 2 декабря 2024Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» показала грудь в меховом бюстгальтере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_paige.renee

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», показала фото в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость предстала на фоне заснеженных елей. На ней черная шапка-ушанка, частично оголяющий грудь меховой бюстгальтер и трусы с высокой посадкой. При этом она сделала макияж с акцентом на губы, нанеся на них коричневую помаду, а также уложила волосы в кудри.

«Не могу играть в гольф на снегу, поэтому подумала, что логично будет выйти к вам в бикини», — подписала инфлюэнсерша пост, который набрал 114 тысяч лайков.

В ноябре американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», также показала фигуру в откровенном купальнике.

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