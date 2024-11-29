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09:04, 29 ноября 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в крошечном бюстгальтере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась серией снимков, на которых попозировала перед камерой в бежевых штанах и белом бикини. На размещенных кадрах видно, что раздельный купальник, состоит из частично демонстрирующего грудь крошечного бюстгальтера и плавок с завязками.

«Завтрак с видом на море», — подписала знаменитость фотосессию.

В октябре сообщалось, что водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес вышла в свет в откровенном наряде. Тогда американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», посетила гонки по бездорожью, прокатившись на одном из автомобилей.

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