«Роскосмос» заявил о готовности изменить мощность «Орешника»

Борисов: мощность ракеты «Орешник» можно изменить по запросу Минобороны

Мощность российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» можно изменить в соответствии с пожеланиями Минобороны России. Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова сообщает ТАСС.

Его спросили, планируется ли наращивать мощность и улучшать характеристики комплекса. «Сколько нужно министерству обороны, столько и сделает», — ответил Борисов.

В ноябре президент России Владимир Путин сообщил о начале серийного производства «Орешника». Глава государства добавил, что у России есть несколько готовых к применению изделий подобного рода.

Ранее Путин заявил, что Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины ракетой «Орешник» без ядерного оснащения.