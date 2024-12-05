Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 5 декабря 2024Экономика

Россиян научили выбирать надежного застройщика

Эксперт Полиди: перед покупкой жилья важно изучить историю застройщика на рынке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

При покупке жилья на первичном рынке важно внимательно выбирать застройщика. Избегать ненадежных девелоперов россиян научил доктор экономических наук, профессор Александр Полиди, пишет KP.RU.

Прежде всего потенциальным покупателям посоветовали изучить проектную декларацию застройщика — обычно ее публикуют на официальном сайте. Нужно оценить, насколько девелопер соблюдает сроки возведения объектов, а также изучить его историю деятельности на строительном рынке.

Стоит обратить внимание на финансовую надежность и устойчивость компании — она во многом зависит от ее способности выполнять кредитные обязательства, добавил экономист Андрей Бархота. «При оценке этого аспекта необходимо учитывать не только объем долга, но и его соотношение с количеством средств на эскроу-счетах. Если сумма на эскроу-счетах превышает объем проектных кредитов застройщика, то проценты, которые он должен банку, значительно снижаются, что снижает финансовую нагрузку и риски банкротства», — пояснил специалист.

Ранее 89 процентов россиян назвали покупку квартиры несбыточной мечтой. Дело в том, что копить на приобретение недвижимости гражданам придется порядка десяти лет. Более реальными материальными желаниями оказались покупка загородного дома или дачи.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Член СПЧ прокомментировала критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

      Маленьким квартирам предрекли подорожание

      Раскрыт срок запуска прямых рейсов еще в одну страну Ближнего Востока

      Пленный рассказал о нежелании ВСУ эвакуировать тела военных

      В России учитель избил школьника линейкой и попал на видео

      Посол Мальты раскрыл причину аннулирования визы Захаровой

      В России раскрыли цель договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

      Несколько дворов в подмосковном городе залило кипятком

      Семья Невзорова лишилась пентхауса в Санкт-Петербурге

      Европа перенесла запуск ракеты Vega C

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше