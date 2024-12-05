Россиян научили выбирать надежного застройщика

Эксперт Полиди: перед покупкой жилья важно изучить историю застройщика на рынке

При покупке жилья на первичном рынке важно внимательно выбирать застройщика. Избегать ненадежных девелоперов россиян научил доктор экономических наук, профессор Александр Полиди, пишет KP.RU.

Прежде всего потенциальным покупателям посоветовали изучить проектную декларацию застройщика — обычно ее публикуют на официальном сайте. Нужно оценить, насколько девелопер соблюдает сроки возведения объектов, а также изучить его историю деятельности на строительном рынке.

Стоит обратить внимание на финансовую надежность и устойчивость компании — она во многом зависит от ее способности выполнять кредитные обязательства, добавил экономист Андрей Бархота. «При оценке этого аспекта необходимо учитывать не только объем долга, но и его соотношение с количеством средств на эскроу-счетах. Если сумма на эскроу-счетах превышает объем проектных кредитов застройщика, то проценты, которые он должен банку, значительно снижаются, что снижает финансовую нагрузку и риски банкротства», — пояснил специалист.

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