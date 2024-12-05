Россиянин избил соседа из-за сработавшей автомобильной сигнализации

В Магадане мужчина избил соседа из-за сработавшей сигнализации машины

В Магадане суд приговорил к восьми месяцам ограничения свободы 31-летнего местного жителя, избившего соседа во дворе дома из-за сработавшей автомобильной сигнализации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть») УК РФ.

По данным ведомства, ночью в мае во дворе многоквартирного дома мужчина проверял масло в двигателе машины. Сработала сигнализация, от звука которой проснулись соседи. Осужденный выглянул в окно и высказал свое недовольство. Затем он вышел на улицу и избил нарушителя тишины.

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