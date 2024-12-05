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12:48, 5 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин избил соседа из-за сработавшей автомобильной сигнализации

В Магадане мужчина избил соседа из-за сработавшей сигнализации машины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Магадане суд приговорил к восьми месяцам ограничения свободы 31-летнего местного жителя, избившего соседа во дворе дома из-за сработавшей автомобильной сигнализации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть») УК РФ.

По данным ведомства, ночью в мае во дворе многоквартирного дома мужчина проверял масло в двигателе машины. Сработала сигнализация, от звука которой проснулись соседи. Осужденный выглянул в окно и высказал свое недовольство. Затем он вышел на улицу и избил нарушителя тишины.

Ранее во Владивостоке мужчина напал на сотрудников скорой помощи и избил их, так как те вошли в уличной обуви в квартиру.

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