Россиянин избил приехавшую бригаду скорой из-за уличной обуви

Во Владивостоке мужчина избил приехавших к нему в квартиру врачей из-за обуви

Во Владивостоке мужчина напал на сотрудников скорой помощи и избил их, так как те вошли в уличной обуви в квартиру. Об этом сообщили в прокуратуре, передает РИА Новости.

«Супруг пациентки, воспользовавшись малозначительным поводом, развязал конфликт из-за того, что медики работали в обуви, после чего применил насилие в отношении них», — сообщил представитель надзорного ведомства.

По его информации, прокуратура начала проверку. Напавший на медиков мужчина обратился со встречным заявлением на врачей.

Станция скорой медицинской помощи Владивостока в Telegram-канале уточнила, что бригада медиков приехала к жене агрессивного россиянина. Он перегородил специалистам дорогу из квартиры и пытался схватить фельдшера за волосы. Кроме того, мужчина повредил глаз водителю скорой, который хотел защитить сотрудников бригады.

Похожий случай в июне произошел в Томской области. Там компания людей в состоянии алкогольного опьянения напала на бригаду скорой помощи, которая прибыла к ним на вызов. До этого, в феврале, в Новороссийске пьяный мужчина сломал палец фельдшеру скорой помощи, приехавшему к нему на вызов. Когда бригада прибыла на место, она оказала россиянину первую помощь. Пациента не удовлетворила работа медиков, из-за чего он решил на него напасть.