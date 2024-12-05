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18:35, 5 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин присягнул ВСУ и попал под суд по обвинению в госизмене

Прокуратура КБР передала в суд дело Бойко о попытке госизмены за присягу ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Прокуратура Кабардино-Балкарии передала в суд уголовное дело 36-летнего гражданина России Юрия Бойко, присягнувшего Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, возбужденному по статьям 275 («Покушение на госизмену») и 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

По версии следствия, в январе 2024 года Бойко связался с представителем Службы безопасности Украины и выразил готовность участвовать в боевых действиях против России. Через мессенджер он отправил заполненную анкету, фотографию паспорта и видеозапись своей присяги на верность ВСУ.

По инструкции представителя СБУ Бойко в феврале 2024 года выехал на рейсовом автобусе в Белгородскую область, чтобы там перейти госграницу, но был задержан.

Его дело будет рассматривать Южный окружной военный суд.

4 декабря сообщалось, что житель подмосковных Люберец Василий Жарков, обвиненный в госизмене в пользу ВСУ, хотел подорвать артиллерийский склад местной воинской части.

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