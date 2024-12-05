Россиянин призывал устроить теракт в отделении ФССП и получил штраф

Жителя Шадринска оштрафовали на 800 тыс рублей за призыв взорвать отделение ФССП

Центральный окружной военный суд оштрафовал жителя Шадринска, который призывал устроить взрыв в здании местного отделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Курганской области.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Он получил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Как установил суд, житель Шадринска опубликовал пост в социальных сетях с призывом к совершению теракта. В частности, он заявил о необходимости устроить взрыв в отделении ФССП, чтобы воспрепятствовать его деятельности.

Ранее обвиняемый по уголовному делу о покушении на теракт на Запорожской атомной электростанции выступил с заявлением в Южном окружном военном суде.

