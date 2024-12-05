Россиянина осудят за истязания и расправу над малолетней падчерицей

В Свердловской области осудят мужчину за истязания и убийство малолетней

В Свердловской области осудят мужчину за истязания и расправу над малолетней падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России Александр Сапегин.

Ему предъявлено обвинение по статьям 117 («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, с особой жестокостью, с издевательством и мучениями для потерпевшего»), 127 («Незаконное лишение человека свободы, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 105 («Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый совершал противоправные действия в отношении своей падчерицы 2021 года рождения. Со слов мужчины, поводом стало отсутствие безукоризненного послушания со стороны девочки и ненадлежащее поведение. Таким образом, он хотел добиться ее подчинения. В период с 3 по 5 декабря 2023 года злоумышленник, находясь в состоянии наркотического опьянения, жестоко избивал девочку руками и ногами и применял иное насилие. Травмы, полученные ею, оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшую обнаружила ее мать и сообщила в скорую, а они сообщили в правоохранительные органы.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина избивал ребенка в течение продолжительного времени. При этом ее мать не обращалась в полицию, так как боялась сожителя. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

По ходатайству следствия он заключен под стражу. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что россиянка почти три года истязала восьмилетнюю дочь и попалась.