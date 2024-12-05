Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:49, 5 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за истязания и расправу над малолетней падчерицей

В Свердловской области осудят мужчину за истязания и убийство малолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области осудят мужчину за истязания и расправу над малолетней падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России Александр Сапегин.

Ему предъявлено обвинение по статьям 117 («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, с особой жестокостью, с издевательством и мучениями для потерпевшего»), 127 («Незаконное лишение человека свободы, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 105 («Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый совершал противоправные действия в отношении своей падчерицы 2021 года рождения. Со слов мужчины, поводом стало отсутствие безукоризненного послушания со стороны девочки и ненадлежащее поведение. Таким образом, он хотел добиться ее подчинения. В период с 3 по 5 декабря 2023 года злоумышленник, находясь в состоянии наркотического опьянения, жестоко избивал девочку руками и ногами и применял иное насилие. Травмы, полученные ею, оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшую обнаружила ее мать и сообщила в скорую, а они сообщили в правоохранительные органы.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина избивал ребенка в течение продолжительного времени. При этом ее мать не обращалась в полицию, так как боялась сожителя. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

По ходатайству следствия он заключен под стражу. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что россиянка почти три года истязала восьмилетнюю дочь и попалась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

      В Финляндии запросили пожизненное заключение для россиянина Тордена

      Москвичи пережили скудный на солнце ноябрь

      Россиянам предложили попробовать на вкус известные советские фильмы

      Турист оказался под угрозой тюрьмы в Дубае из-за отправки эмодзи по СМС

      Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» показали на видео

      Раскрыты зарплаты топ-менеджеров крупнейших российских банков

      Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи заявил об отставке

      Четверых россиян задержали по подозрению в расправе над семьей 19 лет назад

      В России десятки мигрантов поставили строем и сделали им одно предложение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше