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14:34, 5 декабря 2024Россия

Россиянка заявила о нападении на нее в метро со шприцем

В Петербурге девушка заявила о напавшем на нее со шприцем незнакомце в метро
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 24-летняя девушка, которая позиционирует себя блогером, заявила, что незнакомец напал на нее в метро со шприцем. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Россиянка отметила, что все произошло на станции «Маяковская». Девушка поднималась на эскалаторе и почувствовала что-то похожее на укол. Она обернулась и заметила мужчину, который засуетился. Пассажир стал извиняться.

Горожанка утверждает, что когда вышла из подземки, странный человек последовал за ней. Она забежала в торговый центр и спряталась в одном из магазинов.

Уже дома девушка почувствовала остатки жидкости на месте укола — вызвала скорую помощь и полицию. Блогер заверила, что сейчас чувствует себя хорошо. Она допустила, что ее молниеносная реакция не дала пассажиру завершить начатое.

В соцсетях девушка поделилась, что всему виной стала ее яркая внешность.

Ранее сообщалось, что в петербургском метрополитене мужчина напал на женщину из-за «восточной внешности» и сломал ей нос.

ЖЗЛ
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