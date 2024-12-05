Российские войска начали зачистку двух сел в ДНР от ВСУ

Рогов: ВС России начали зачистку от ВСУ в Новом Комаре и Благодатном в ДНР

Российские войска проводят зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ) двух сел к югу и северу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, севернее Великой Новоселки идет зачистка в Новом Комаре. Тем временем в селе Благодатное идет зачистка от ВСУ северных окраин населенного пункта.

Ранее Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются близ Курахово, окружая город с западной стороны. Это началось после перехода под российский контроль села Старые Терны.