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14:15, 5 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска начали зачистку двух сел в ДНР от ВСУ

Рогов: ВС России начали зачистку от ВСУ в Новом Комаре и Благодатном в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска проводят зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ) двух сел к югу и северу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, севернее Великой Новоселки идет зачистка в Новом Комаре. Тем временем в селе Благодатное идет зачистка от ВСУ северных окраин населенного пункта.

Ранее Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются близ Курахово, окружая город с западной стороны. Это началось после перехода под российский контроль села Старые Терны.

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