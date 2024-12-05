Рогов рассказал о продвижении ВС России близ Курахово

Рогов: ВС России продвигаются близ Курахово, окружая город

Подразделения Вооруженных сил России продвигаются близ Курахово, окружая город с западной стороны. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«После перехода стороны под российский контроль села Старые Терны пошло движение от населенного пункта на юге в сторону Курахово», — рассказал Рогов.

По его словам, в самом населенном пункте происходят бои в южной части, а подразделения ВС России продвигаются на западную.

Ранее стало известно, что трасса Курахово — Запорожье, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли покинуть город, фактически перерезана российскими войсками. Источники в силовых структурах заключили, что шансов выйти из города у украинских войск практически не осталось.