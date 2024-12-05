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10:00, 5 декабря 2024Россия

Российский адвокат назвал судью хохлом и лишился должности

В Якутии адвокат Яковлев назвал судью хохлом и лишился должности
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Якутии адвокат Михаил Яковлев назвал судью хохлом и лишился должности. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин рассказал, что ему позвонила секретарь из суда во время того, как он выпивал с товарищем. Женщина хотела предупредить адвоката, что его подзащитному назначили дату избрания меры пресечения.

Яковлев к конструктивному диалогу не был готов. Судя по стенограмме, оказавшейся в распоряжении Baza, он ответил, что сейчас опохмеляется.

«Не собираюсь там сидеть ждать ваших судей. (...) У вас же там много судей хохлов, есть такой Денисенко», — отметил он.

Сотрудница рассказала о беседе начальству. На адвоката открыли дисциплинарное дело. Яковлев начал все отрицать и объявил, что трубку поднял его пьяный друг, а он в это время спал. Товарищ подтвердил его слова — мужчина пояснил, что собирался сбросить вызов, но случайно ответил.

Адвокат просил провести фоноскопическую экспертизу, которая доказала бы, что это не он назвал судью хохлом, однако суд не поверил в историю про друга и лишил Яковлева статуса адвоката на 5 лет.

Ранее сообщалось, что заподозренного в аферах бывшего адвоката Эльмана Пашаева шесть раз лишали статуса правозащитника.

ЖЗЛ
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