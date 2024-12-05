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09:40, 5 декабря 2024Россия

Российский машинист вышел раскидать уголь и оказался под бульдозером

В Бурятии машинист вышел раскидать уголь и оказался под бульдозером
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Бурятии машинист вышел раскидать уголь и оказался под бульдозером. Спасти мужчину не удалось, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Все произошло во время смены с 3 на 4 декабря. Работник предприятия сталкивал уголь к котельной. Под утро его обнаружили в гусеничной колее коллеги.

Сам бульдозер по ходу движения уперся в металлическое строение. Удалось выяснить, что задняя передача и зажигание были включены, но двигатель заглох после того, как закончилось топливо. Предположительно, наезд на машиниста произошел из-за самопроизвольного неуправляемого движения бульдозера.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 64-летнего рабочего насмерть зажало лифтом в больнице. В инциденте с мужчиной начали разбираться следователи.

ЖЗЛ
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