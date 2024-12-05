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04:48, 5 декабря 2024Россия

Российский разведчик рассказал об использовании беспилотников с ИИ

Российский разведчик сообщил об использовании в бою дронов с ИИ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Рагнар» рассказал об использовании в боевой работе дронов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, при включении автопилота оператор может только наблюдать поражение цели. «Он может только отклонить ей цель, то есть снять автопилот. Решение уже за машиной», — добавил военный. По его словам, применение беспилотников с ИИ в бою очень эффективно.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов создали «буферную зону» в Запорожской области в 30 километров. Разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтер» заявил, что украинские военные вынуждены производить логистические операции — в частности, использовать легковые машины. По его словам, при попытках выезжать на грузовиках «Казак» они сразу же уничтожаются.

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