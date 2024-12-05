Российский военный дважды уходил в самоволку и получил семь лет особого режима

Военный суд дал 7 лет особого режима Павлу Спиридонову за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Павла Спиридонова, который дважды самовольно оставлял расположение воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, 17 февраля военный самовольно оставил место службы и уехал в Хакасию, где проводил время по своему усмотрению. Он прибыл в комендатуру сам 20 марта, а 2 мая вновь покинул расположение части. Спустя почти неделю его разыскали сотрудники военной полиции.

Спиридонову назначили семь лет колонии особого режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление части.