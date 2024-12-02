Российскому военному дали восемь лет за самоволку

На Сахалине суд приговорил к 8 годам военного за уклонение от службы

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление части. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ.

По данным агенства, 5 февраля военный решил уклониться от службы, отавив пункт постоянной дислокации. Он уехал в Южно-Сахалинск, но 21 апреля был задержан в ходе розыска.

Отмечается, в ноябре военного осудили на пять за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. А за уклонение от службы он получил еще шесть лет, но оконательным сроком назначали восемь лет волонии строгого режима.

Ранее Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Виктора Гусакова, который самовольно покинул расположение воинской части и скрывался от комендатуры целый год.