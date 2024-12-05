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00:15, 5 декабря 2024Силовые структуры

Российского педагога заподозрили в истязании ребенка

В Смоленске возбудили уголовное дело об истязании после жалобы матери ребенка
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Bocharov / News.ru / Global Look Press

В Смоленске возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание») после того, как мать ребенка пожаловалась на педагога детского сада. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

«По словам женщины, сотрудница неоднократно истязала детей в данной группе, отказывая им в еде, применяя физическую силу, сопровождая это нецензурной лексикой. По данному факту СУ СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Заявительница сообщила, что российский педагог избила его сына.

Председатель Следственного комитета (СК) России взял на контроль расследование уголовного дела и запросил доклад.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против отчима-изверга, из-за побоев которого из дома сбежал 12-летний мальчик в Прокопьевске.

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