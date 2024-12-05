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18:32, 5 декабря 2024Силовые структуры

Сбежавший от полиции водитель сбил сотрудника МВД

В Петербурге сбежавший от полиции водитель сбил сотрудника МВД
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге 44-летний сбежавший от полиции водитель сбил сотрудника МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, погоня за мужчиной началась из-за его неадекватного поведения за рулем. Он совершил крутой разворот и поехал в сторону Ильюшина. Тогда правоохранители открыли огонь по колесам, но водитель успел заехать в один из дворов и спрятаться в парадной. Там его и задержали.

Россиянин был пьян, управлял автомобилем без прав.

Ранее стало известно, что в Петербурге полицейские со стрельбой задержали двух школьников 16 и 17 лет на чужой иномарке.

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