Секс-коуч оценила теорию об особенном влиянии первой любви на мужчин

Секс-коуч Бет Эшли оценила популярную среди блогеров теорию, согласно которой мужчины навсегда остаются привязанными к своей первой любви и даже пытаются отразить или воспроизвести свои первые отношения с новыми партнерами. Ее цитирует издание Metro.

«Эта идея проблематична, поскольку подразумевает, что мужчины пассивны в своей романтической жизни, неспособны к развитию и обречены сравнивать каждые будущие отношения со своими первыми. На самом деле люди устроены гораздо сложнее», — отметила Эшли.

По ее словам, в действительность и мужчины, и женщины обладают способностью взрослеть, учиться и формировать новые эмоциональные связи, не менее или даже более глубокие, чем их первые возлюбленные. «Хотя первая любовь может оставить неизгладимое впечатление, она не определяет чье-то романтическое будущее», — уверена эксперт.

Специалистка по приложениям для знакомств Рэйчел Маклинн уточнила, что, хотя со временем представление о любви и отношениях меняется, первый опыт действительно может повлиять на последующие романы. «То, как человек справляется с первым опытом и заводит новые отношения, зависит от его стиля привязанности. Некоторые могут идеализировать свою первую любовь, в то время как другие учатся на ней и взрослеют, не сохраняя привязанностей», — заключила она.

Ранее психолог-сексолог Надежда Ильина перечислила женщинам правила безопасного свидания с новым партнером. Эксперт подчеркнула, что первое свидание обязательно должно проходить в людном месте: кафе, ресторане или в парке.