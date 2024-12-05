Сибиряк напился при посадке в самолет, стал агрессивным и сорвал вылет в Шри-Ланку

Пьяный россиянин сорвал вылет самолета в Шри-Ланку в аэропорту Красноярска

Россиянин напился при посадке в самолет в аэропорту Красноярска и сорвал вылет в Шри-Ланку. Об этом говорится в Telegram-канале Транспортной полиции Сибири.

Как пишет источник, представитель неназванной авиакомпании сообщил в полицию о том, что один из пассажиров на борту ведет себя неадекватно. Прибывшие на место стражи правопорядка выяснили, что 38-летний сибиряк во время посадки употреблял спиртные напитки, купленные в duty free, и игнорировал замечания бортпроводников и командира воздушного судна. Более того, в салоне он стал вести себя агрессивно и выражаться грубой нецензурной бранью.

За нарушение правил поведения в перелете ему отказали. Пьяного дебошира доставили в дежурную часть и составили в отношении него протоколы об административных правонарушениях. Теперь россиянину грозит штраф и до пятнадцати суток ареста.

Ранее помощник российского депутата устроил пьяный дебош в самолете и попал на видео. Он обматерил попутчиков и бортпроводников и пригрозил всем «начистить лица».