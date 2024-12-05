Системы ПВО за сутки сбили 101 БПЛА

Минобороны России: системы ПВО за сутки сбили 101 дрон

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 101 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, российским военнослужащим удалось уничтожить два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, произведенной в США.

В оборонном ведомстве также сообщили, что в зоне проведения специальной военной операции поразили две украинские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Захист-АФ», а также танк Leopard.

В ночь на 5 декабря ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области беспилотными летательными аппаратами. В частности, в городе Шебекино украинские беспилотники сбросили несколько взрывных устройств во дворе жилого дома.