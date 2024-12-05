Беспилотники атаковали три российских населенных пункта

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали с помощью БПЛА 3 населенных пункта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности, в городе Шебекино украинские беспилотники сбросили несколько взрывных устройств во дворе жилого дома. В результате три легковых автомобиля и ГАЗель полностью сгорели. Кроме того, в нескольких квартирах были выбиты стекла.

«В селе Грузское Борисовского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся легковой автомобиль — возгорание ликвидировано», — написал губернатор.

Также в поселке Политотдельский в результате сброса взрывных устройств загорелся один автомобиль, а еще несколько — пострадали. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Накануне украинский беспилотник атаковал село Устинка Белгородского района. Удар пришелся по частному дому, в котором после прилета начался пожар. Мужчина, который находился в здании, пострадал.