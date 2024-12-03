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11:17, 3 декабря 2024Россия

Житель российского региона получил ранение в результате атаки беспилотника

Беспилотник атаковал село в Белгородской области, ранен один человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Белгородской области получил ранение в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказалось село Устинка Белгородского района. Дрон атаковал частный дом, в котором после его детонации начался пожар. Находившийся в строении мужчина получил ожог ноги.

Пострадавший обратился за медицинской помощью самостоятельно. Информация об иных последствиях налета уточняется.

3 декабря украинские войска атаковали еще один российский регион — Ростовскую область. Беспилотник был сбит в небе над регионом, его обломки упали на территорию детского сада.

ЖЗЛ
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