Житель российского региона получил ранение в результате атаки беспилотника

Беспилотник атаковал село в Белгородской области, ранен один человек

Житель Белгородской области получил ранение в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказалось село Устинка Белгородского района. Дрон атаковал частный дом, в котором после его детонации начался пожар. Находившийся в строении мужчина получил ожог ноги.

Пострадавший обратился за медицинской помощью самостоятельно. Информация об иных последствиях налета уточняется.

3 декабря украинские войска атаковали еще один российский регион — Ростовскую область. Беспилотник был сбит в небе над регионом, его обломки упали на территорию детского сада.