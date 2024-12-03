В России обломки сбитого беспилотника упали на детский сад

Врио ростовского губернатора Слюсарь: обломки сбитого дрона упали на детский сад

Ростовская область утром во вторник, 3 декабря, подверглась атаке беспилотника — его обломки упали на территорию детского сада. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Беспилотник, как уточнил глава региона, сбили в Каменском районе около десяти часов утра. Он летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.

«Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал. Разрушений нет»,

— сообщил Слюсарь.

По данным Минобороны, в ночь на 3 декабря Украина пыталась атаковать Брянскую область — там сбили один беспилотник. Уже утром оборонное ведомство сообщило о попытке удара по Белгородской области. Сообщений министерства об отражении атаки на Ростовскую область пока не поступало.