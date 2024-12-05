СК показал драку подростка из Чечни после критики Кадырова

СК опубликовал видео нападения подростка из Чечни после критики Кадырова

Следственный комитет (СК) России обнародовал видеозапись драки из уголовного дела о хулиганстве, одного из фигурантов которого накануне глава Чечни Рамзан Кадыров назвал невиновным. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Как сообщает СК, пятеро подростков провоцировали конфликт с случайными прохожими и затевали драку. По данным СК, в прошлом сентябре они напали на одного взрослого и семь несовершеннолетних.

Ранее Кадыров заявил, что глава СК Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Так чеченский лидер высказался о деле Мурдиева. Против подростка возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркнул, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются делом Мурдиева.