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22:19, 5 декабря 2024Силовые структуры

СК показал драку подростка из Чечни после критики Кадырова

СК опубликовал видео нападения подростка из Чечни после критики Кадырова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Следственный комитет (СК) России обнародовал видеозапись драки из уголовного дела о хулиганстве, одного из фигурантов которого накануне глава Чечни Рамзан Кадыров назвал невиновным. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Как сообщает СК, пятеро подростков провоцировали конфликт с случайными прохожими и затевали драку. По данным СК, в прошлом сентябре они напали на одного взрослого и семь несовершеннолетних.

Ранее Кадыров заявил, что глава СК Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Так чеченский лидер высказался о деле Мурдиева. Против подростка возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркнул, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются делом Мурдиева.

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