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09:57, 5 декабря 2024Силовые структуры

Сотрудники полиции задержали россиянина в нарколаборатории с 56 килограммами мефедрона

В Удмуртии задержали мужчину за организацию нарколаборатории и сбыт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: пресс-центр МВД России

В Удмуртской Республике сотрудники полиции задержали мужчину в нарколаборатории с 56 килограммами мефедрона. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

По данным ведомства, житель города Ижевск купил дом в селе Кузьма и оборудовал там нарколабораторию. Сбывал произведенные наркотические средства на территории республики через закладки. При обыске сотрудниками полиции были обнаружены реактор холодно синтеза, весы, 182 канистры с жидкостями и 56 килограмм 915 грамм готового мефедрона.

Также в лесополосе Балезинского района был найден тайник, в котором находились свертки с синтетическим веществом. Они направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали россиянина с начиненными наркотиками фильтрами для воды.

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