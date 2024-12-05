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08:42, 5 декабря 2024Силовые структуры

Спецназ Росгвардии нанес удары дронами-камикадзе по позициям ВСУ в Курской области

Росгвардия уничтожила до 10 бойцов ВСУ при помощи дронов-камикадзе под Курском
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Росгвардия

Спецназ Росгвардии наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области при помощи дронов-камикадзе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

В ходе этих действий было уничтожено до десяти украинских бойцов, а также транспортное средство Нацгвардии Украины. Последнее предназначалось для экстренной эвакуации личного состава с боевых позиций.

Как уточнили в Росгвардии, налеты дронов-камикадзе являются альтернативой изнуряющему артиллерийскому огню. Такая тактика деморализует противника и серьезно ухудшает его моральное состояние.

Ранее в Курской области росгвардейцы уничтожили блиндаж ВСУ и подвал с личным составом.

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